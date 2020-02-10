Бывшая футболиста Аршавина "срочно" захотела замуж

Известная телеведущая и мама троих детей Юлия Барановская – одна из самых завидных невест на российском ТВ. Ей приписывают самые разные романы.

А сплетники сочиняют небылицы о ее беременности и предстоящей свадьбе. Однако бывшая футболиста Аршавина дорожит своей свободой.

Возможно, это вопрос непродолжительного времени. Ведь в понедельник, 10 февраля, Барановская показала свадебное платье – и не одно. Камера ее телефона проскользнула по роскошным белоснежным нарядам.

Целый ряд платьев, расшитых бисером и украшенных многочисленными стразами и пайетками, вызвал у Юлии восторг и сиюминутное желание пойти под венец. им и своим видео теледива поделилась в историях в Instagram.

"Боже, – выпалила она, признавшись. – Чего-то так замуж сразу захотелось. Срочно".

Напомним, после нового года поклонники потеряли Барановскую из виду. Позже выяснилось, что она отправилась с детьми в морское путешествие.