Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Барановская показала свадебное платье

Барановская показала свадебное платье
Юлия Барановская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывшая футболиста Аршавина "срочно" захотела замуж

Известная телеведущая и мама троих детей Юлия Барановская – одна из самых завидных невест на российском ТВ. Ей приписывают самые разные романы.

А сплетники сочиняют небылицы о ее беременности и предстоящей свадьбе. Однако бывшая футболиста Аршавина дорожит своей свободой. 

Возможно, это вопрос непродолжительного времени. Ведь в понедельник, 10 февраля, Барановская показала свадебное платье – и не одно. Камера ее телефона проскользнула по роскошным белоснежным нарядам. 

Целый ряд платьев, расшитых бисером и украшенных многочисленными стразами и пайетками, вызвал у Юлии восторг и сиюминутное желание пойти под венец. им и своим видео теледива поделилась в историях в Instagram.

"Боже, – выпалила она, признавшись. – Чего-то так замуж сразу захотелось. Срочно".

Напомним, после нового года поклонники потеряли Барановскую из виду. Позже выяснилось, что она отправилась с детьми в морское путешествие. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей