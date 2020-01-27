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Нашлась спустя месяц: Барановскую заметили за границей

Нашлась спустя месяц: Барановскую заметили за границей
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеведущая не выходила на связь несколько недель

Юлия Барановская напугала подписчиков – после Нового года знаменитость пропала из Инстаграм: не выкладывала фото и не реагировала на сообщения обеспокоенных пользователей. Только сейчас звезду удалось обнаружить. Оказалось, что она сдетьми отдыхала за границей.

На связь Барановская ведущая программы "Мужское и женское" не выходила по простой причине – в круизе у нее не было интернета. В морское путешествие вдоль берегов Америки знаменитость взяла всех троих наследников.

"Ура!!!!! Мы вернулись домой... очень по всем соскучились. 26 дней только мы вчетвером, восемь чемоданов, никаких социальных сетей и четыре страны", – написала она на своей странице.

Телеведущая поблагодарила всех, кто за нее переживал. По ее словам, друзья получили сотни сообщений от встревоженных пользователей.

Сейчас проблем с интернетом у звезды экрана нет, и в ее Инстаграм уже стали появляться первые фото и видео из путешествий. На одном она позирует на фоне водопада в мини-платье.

"Юлия, Вы настоящий пример для подражания! Умная, мудрая, хорошая мама, побольше бы таких, как Вы людей!", "Красотка", "Прелесть какая, супер", "Богиня", "Фантастика какая-то", "Обворожительная", "Богиня во всех смыслах", "Какая Вы красивая, добрая и невероятная", – прокомментировали снимок поклонники.

До этого Юлия Барановская похвасталась стройными бедрами в сексуальном наряде. 

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Эротический тур: самые горячие фото Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какая она телеведущая? Безграмотная, необразованная и не воспитанная мышка, мать троих незаконнорожденных детей. Похоже, Аршавин хорошо платит, можно ездить в круизы.
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