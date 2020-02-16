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Барановская покрутила задом в платье с огромным вырезом

Барановская покрутила задом в платье с огромным вырезом
Юлия Барановская. Фото: www.instagram.com/baranovskaya_tv/
Телеведущая открыла декольте

Юлия Барановская опубликовала в "Инстаграм" видео со съемок. В ролике звезда вертит бедрами и крутится перед оператором. В этот момент на бывшей возлюбленной Андрея Аршавина надето платье с огромным декольте – плечи звезды оказались абсолютно голыми.

Барановская, похоже, была довольна своим образом, а вот ее подписчики в "Инстаграм" внешний вид не оценили. Под видео ее сравнили с Ларисой Гузеевой и Аллой Пугачевой, наряд и прическу назвали старомодными.

"Как баба на чайнике или у самовара", "Прическа – ужас! Выпускной бал 98-го года", "Похожа на Гузееву в таком образе", "Какая вы красавица. Любуюсь Вами, так держать", "На молодую Пугачеву похожа", "На голове стог сена", "Копия Пугачевой", "Рот гигантский стал", "Бабкина в молодости", - высказали разные мнения подписчики в социальных сетях.

Ранее Юлию Барановскую уже не раз осуждали за выбор одежды. До этого подписчики решили, что наряд знаменитости выглядит слишком вульгарным. После сама Юлия Барановская засветила лифчик на вечеринке. 

Дарья ПЕТРОВА

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