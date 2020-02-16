Телеведущая открыла декольте

Юлия Барановская опубликовала в "Инстаграм" видео со съемок. В ролике звезда вертит бедрами и крутится перед оператором. В этот момент на бывшей возлюбленной Андрея Аршавина надето платье с огромным декольте – плечи звезды оказались абсолютно голыми.

Барановская, похоже, была довольна своим образом, а вот ее подписчики в "Инстаграм" внешний вид не оценили. Под видео ее сравнили с Ларисой Гузеевой и Аллой Пугачевой, наряд и прическу назвали старомодными.

"Как баба на чайнике или у самовара", "Прическа – ужас! Выпускной бал 98-го года", "Похожа на Гузееву в таком образе", "Какая вы красавица. Любуюсь Вами, так держать", "На молодую Пугачеву похожа", "На голове стог сена", "Копия Пугачевой", "Рот гигантский стал", "Бабкина в молодости", - высказали разные мнения подписчики в социальных сетях.

Ранее Юлию Барановскую уже не раз осуждали за выбор одежды. До этого подписчики решили, что наряд знаменитости выглядит слишком вульгарным. После сама Юлия Барановская засветила лифчик на вечеринке.