"Я не фригидна": Барановская раскрыла подробности своей интимной жизни
Личная жизнь Юлии Барановская не дает покоя журналистам и поклонникам. Жениха у знаменитости, судя по всему, пока нет, но с интимной жизнью все в порядке. Об этом она сама рассказала журналистам. По словам знаменитости, секс на первом свидании ей не подходит: она должна лучше узнать партнера.
"Как-то одна известная девушка, не буду называть ее имени, сказала: "Боже, как скучно ты живешь, даже и не спишь ни с кем!"... Я не фригидна, с этим у меня все в порядке. Просто без "химии" далеко не уедешь, в другом случае секс просто не доставит никакого удовольствия", – цитируют телеведущую "7 дней".
Официально бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина не представляла своего поклонника, но выйти замуж когда-нибудь собирается, и белое платье недавно примеряла. И признается, что детали торжества уже продуманы ее детьми.
По словам ведущей программы "Мужское и женское", дочка уже составила список гостей и выбрала дизайн платья. "Если случилось первое свидание, то все, пора в загс", – считает Яна Аршавина.
Сама звезда обещает, что свадьбой обязательно похвастается, а вот отношения планирует скрывать.
Дети хотят видеть в ее женихах только "масштабную личность, занимающую руководящую должность".
Ранее Юлия Барановская покрутила задом в платье с большим вырезом.
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