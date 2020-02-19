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"Я не фригидна": Барановская раскрыла подробности своей интимной жизни

"Я не фригидна": Барановская раскрыла подробности своей интимной жизни
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина рассказала об отношениях с мужчинами

Личная жизнь Юлии Барановская не дает покоя журналистам и поклонникам. Жениха у знаменитости, судя по всему, пока нет, но с интимной жизнью все в порядке. Об этом она сама рассказала журналистам. По словам знаменитости, секс на первом свидании ей не подходит:  она должна лучше узнать партнера.

"Как-то одна известная девушка, не буду называть ее имени, сказала: "Боже, как скучно ты живешь, даже и не спишь ни с кем!"... Я не фригидна, с этим у меня все в порядке. Просто без "химии" далеко не уедешь, в другом случае секс просто не доставит никакого удовольствия", – цитируют телеведущую "7 дней".  

Официально бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина не представляла своего поклонника, но выйти замуж когда-нибудь собирается, и белое платье недавно примеряла. И признается, что детали торжества уже продуманы ее детьми.

По словам ведущей программы "Мужское и женское", дочка уже составила список гостей и выбрала дизайн платья. "Если случилось первое свидание, то все, пора в загс", – считает Яна Аршавина.

Сама звезда обещает, что свадьбой обязательно похвастается, а вот отношения планирует скрывать.

Дети хотят видеть в ее женихах только "масштабную личность, занимающую руководящую должность".

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