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Барановская засветила белье на вечеринке

Барановская засветила белье на вечеринке
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина сделала селфи с необычного ракурса

Юлия Барановская пришла на вечеринку в платье с большим вырезом. Пообщавшись с подругами, она начала снимать себя, высоко подняв телефон. В итоге из-за ракурса в кадр попала голая грудь телеведущей и ее лифчик.

То, что на ролике видны ее формы, саму знаменитость, похоже, не смутило. Звезда экрана выставила видео на всеобщее обозрение в Инстаграм.

В последнее время в соцсетях регулярно появляются фото и видео телеведущей. Она то снимется в белом платье, то покажет, как ее уронили в торт.

А еще недавно подписчики были обеспокоены состояние знаменитости. После Нового года Барановская исчезла из социальных сетей почти на месяц. Как выяснилось позже, телеведущая была в круизе вместе с детьми, а интернета в путешествии не было.

Ранее Юлия Барановская похвасталась стройными бедрами

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Дарья ПЕТРОВА

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