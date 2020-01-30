"Дешево выглядит": Барановскую осудили за вызывающие наряды
Вернувшаяся из морского круиза Юлия Барановская сразу приступила к работе. Знаменитость ведет шоу о моде, но сама, как считают интернет-пользователи, выглядит не очень привлекательно. Более того, звезду экрана упрекнули в вульгарности, а ее наряды назвали вызывающими.
Также досталось бывшей Аршавина из-за полупрозрачной блузки с большим декольте и пиджака, который она надела прямо на короткий топ, напоминающий лифчик. Новыми образами мама троих детей похвасталась в Инстаграм, опубликовав несколько видео, на которых демонстрирует свою фигуру с разных сторон.
"Вы забыли надеть одну деталь к костюму", "Первый как-то по-деревенски и дешево выглядит", "Второй слишком много секса", "Что-то еще нужно одеть. Мне кажется он чуть-чуть вызывающий", "Второй для сьемок считаю слишком откровенным", "Какой-то ужас", "Вообще вызывающие образы", – осудили телеведущую в соцсети.
Кому-то одежда знаменитости, наоборот, понравилась. В комментариях под видео ее назвали стильной, красивой и сексуальной.
Поклонники сейчас особенно внимательно следят за публикациями Юлии Барановской. Почти четыре недели звезда не выходила на связь, чем обеспокоила многих. Выяснилось, что у знаменитости просто не было доступа к интернету в путешествии.
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