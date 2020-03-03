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Барановская показала любимого мужчину

Барановская показала любимого мужчину
Барановская покрутила задом в платье с огромным вырезомЮлия Барановская. Фото: www.instagram.com/baranovskaya_tv/
Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина снялась на кровати

Юлия Барановская опубликовала в "Инстаграм" снимок с любимым мужчиной. На фото рядом с ней лежит на кровати ее сын Арсений. Под фото телеведущая коротко написала: "Люблю".

Арсений – младший сын Юлии Барановской и Андрей Аршавина. Также у бывших возлюбленных есть 11-летняя дочь Яна и старший сын Артем. Дети футболиста и телеведущей поклонников Барановской умиляют.

Одни считают, что телезвезда правильно их воспитывает, другие отмечают внешнюю привлекательность детей, при этом унижая самих звездных родителей.

"Хм, удивляюсь, как у таких, мягко говоря, некрасивых родителей получились такие симпатичные дети", "Какие у вас детки умные, по глазам видно, дай бог здоровья всем", "классная мама и вообще как женщина супер", "Арсений такой милаха", "Вы замечательная семья", "Красавчики", "Такие скоромные детки, Юлино воспитание", – прокомментировали снимок в "Инстаграм" Барановской.

Ранее Юлия Барановская поцеловала коллегу после слухов о романе. 

Дарья ПЕТРОВА

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