Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина не сдержала эмоций перед камерой

Юлия Барановская показала, как ее готовят к съемке. Телезвезда прикрыла лицо косметической маской, пока ей делали прическу. При этом настроение у знаменитости с утра, похоже, было не очень хорошим. Она начала ругаться и использовала грубые слова, а после видео разметила в "Инстаграм".

"Глаза голубые, а настроение *** [отстой]. Что-то сегодня идет не так", – сказала Барановская перед камерой.

После звезда призналась, что просто устала и ждет своего спасителя на белом коне с букетом сирени. После того, как Юлии Барановской сделали макияж, прическу и надели на нее роскошное платье, от плохого настроения не осталось и следа.

Артистка вышла на красную дорожку одного из музыкальных фестивалей с улыбкой на лице и крутилась перед оператором, вызвав восторг подписчиков. Они считают Барановскую очень красивой, а также называют ее лучшей ведущей российского шоу-бизнеса.

Несмотря на внешнюю привлекательность, личная жизнь Юлии Барановской пока складывается не очень удачно. Мама троих детей еще не была замужем, хотя не раз признавалась, что хотела бы примерить свадебное платье. Если бракосочетание когда-нибудь состоится в жизни телезвезды, то она обещает поделиться радостным событием со всеми.

Дети Юлии Барановской и Андрея Аршавина уже распланировали, как должна пройти свадьба матери. Но пока потенциального жениха в жизни телезвезды, похоже, нет.

Ранее ей приписывали романы с известными коллегами, но вся информация о них оказалась слухами. После Барановскую застали на вечеринке с певцом, но после звезды так и не вышла в свет вместе.