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Барановская вышла к зрителям в блестящем платье с разрезом

Барановская вышла к зрителям в блестящем платье с разрезом
Юлия Барановская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС/www.globallookpress.com
Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина показала роскошный наряд

Юлия Барановская, едва вернувшись с Байкала, приступила к работе. Знаменитость была ведущей одного из фестивалей в Сочи. К зрителям мероприятия девушка выходила в розовом платье с разрезом, в котором были видны ноги звезды.

Видео в блестящем наряде звезда экрана опубликовала в "Инстаграм". Там же она написала, что получила за вечер множество комплиментов из-за своего внешнего вида.

"Было суперкруто, вот просто очень супер... Мое платье вчера собрало миллион комплиментов", – похвалилась телеведущая в соцсети.

Подписчики Барановской, а их у нее два миллиона, признали, что ей очень идет этот образ. А также обсудили, как поменялась знаменитость после разрыва с Андреем Аршавиным. Теперь, как кажется поклонникам, она превратилась в настоящую звезду.

"Когда жила с Аршавиным, про нее никто не знал. А теперь расцвела! Очень хороша!", "Часто думаю о том, смогли ли Вы быть такой счастливой, красивой, успешной, знаменитой, не случись развода?", "Красавица и умница", "Платье действительно огонь", – прокомментировали видео интернет-пользователи.

В своем плотном рабочем графике Юлия Барановская регулярно находит время для отдыха с тремя детьми. В начале 2020 г. звезда с наследниками неожиданно пропала из социальных сетей. Позже выяснилось, что были в круизе несколько недель. А недавно семья поехала на Байкал, где жила в юрте и каталась по озеру на коньках.

Даже там брюнетка нашла время для модной фотосесии. Она снялась, лежа на льду без куртки и шапки, чем очень взволновала поклонников.

Фоторепортаж
Эротический тур: самые горячие фото Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Дарья ПЕТРОВА

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