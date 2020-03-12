Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Барановская легла на лед в одном свитере

Барановская легла на лед в одном свитере
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Бывшая Андрея Аршавина исполнила свое желание

Юлия Барановская отдыхает на Байкале, где и решила сделать красивое фото. Она легла на лед озера без куртки и шапки, на ней был только свитер и варежки. В "Инстаграм" знаменитость призналась, что очень хотела увидеть пузыри на поверхности льда.

Подписчики просят телеведущую больше не лежать так, чтобы не навредить себе. Комментаторы заметили покрасневший нос звезды экрана и заволновались, что она может заболеть.

"На губах уже простуда выскочила, хватит валяться", "Блин, видно, как Вам холодно, нос красный", "Так можно и почки застудить", "Юля, вставайте скорее", "Блин, не лежи на льду, голову простудишь ведь, окаянная, береги себя", – высказались они в соцсети.

На отдых телеведущая поехала вместе с детьми от Андрея Аршавина. Мужчины на многочисленных фото звезды не видно. Ей приписывали несколько романов с коллегами, а после заметили с певцом на вечеринке. Однако, похоже, сейчас красавица одинока.

Сама знаменитость рассказывала, что она и ее дети уже планировали свадьбу, которая когда-то только должна состояться. До этого Юлия Барановская раскрыла подробности своей интимной жизни.

Фоторепортаж
Эротический тур: самые горячие фото Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей