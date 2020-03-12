Бывшая Андрея Аршавина исполнила свое желание

Юлия Барановская отдыхает на Байкале, где и решила сделать красивое фото. Она легла на лед озера без куртки и шапки, на ней был только свитер и варежки. В "Инстаграм" знаменитость призналась, что очень хотела увидеть пузыри на поверхности льда.

Подписчики просят телеведущую больше не лежать так, чтобы не навредить себе. Комментаторы заметили покрасневший нос звезды экрана и заволновались, что она может заболеть.

"На губах уже простуда выскочила, хватит валяться", "Блин, видно, как Вам холодно, нос красный", "Так можно и почки застудить", "Юля, вставайте скорее", "Блин, не лежи на льду, голову простудишь ведь, окаянная, береги себя", – высказались они в соцсети.

На отдых телеведущая поехала вместе с детьми от Андрея Аршавина. Мужчины на многочисленных фото звезды не видно. Ей приписывали несколько романов с коллегами, а после заметили с певцом на вечеринке. Однако, похоже, сейчас красавица одинока.

Сама знаменитость рассказывала, что она и ее дети уже планировали свадьбу, которая когда-то только должна состояться. До этого Юлия Барановская раскрыла подробности своей интимной жизни.