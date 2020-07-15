Ведущую "Давай поженимся" обманули при установке забора

Роза Сябитова поделилась неприятной историей. Забор на участке звезды рухнул на территорию соседей спустя всего несколько месяцев после покупки. Об обмане знаменитая сваха рассказала в "Инстаграм".

По словам телеведущей, жертвой мошенников она стала два года назад. Ведущей "Давай поженимся" привезли некачественный забор. Кроме того, при установке строители "подарили" пять соток земли Сябитовой ее соседям. "Наученная горьким опытом", звезда решила записать видео, чтобы раскрыть обман поставщиков и помочь остальным избежать ее ошибок.

Пост в "Инстаграм" телеведущей получил большой отклик: подписчики признались, что и сами нередко оказывались в подобной ситуации. Некоторые поблагодарили артистку за ценные советы: "Роза! Молодец! Спасибо за такую важную информацию!"

В комментариях нашли и другой способ решения проблемы: "Мужика надо в дом! Тут уж бабки не решают, вот поэтому так и происходит!" Впрочем, некоторые высказали противоположную позицию: "Сейчас женщины разбираются лучше мужчин во всех тонкостях строительного дела".

Один из подписчиков и вовсе решил пошутить на тему недавней истории, напомнив Сябитовой о визите полиции из-за свалки около дома. "Мусор то за собой вынеси!" – написал он.