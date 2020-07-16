"Была колобком": исхудавшей Каменских напомнили о проблемах с внешностью

"Была колобком": исхудавшей Каменских напомнили о проблемах с внешностью
Настя Каменских. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка опубликовала мотивирующий пост

Популярная певица напомнила фанатам о том, что они сами "творцы" своего тела. Настя Каменских призвала подписчиков заботиться о своем здоровье. Сама она регулярно тренируется и хвастается изменившимися формами. На это народ припомнил певице, какой она была "до спорта".

Свой новый пост в официальном аккаунте "Инстаграм" артистка начала с вопроса. Настя поинтересовалась у своих поклонников, согласны ли они, что тело – это отражение нашего внутреннего мира. Походка, осанка и сама фигура являются результатом уважения к себе и поддержки своего организма. Поэтому все виды тренировок певица отнесла к "благим намерениям" каждого из нас.

Каменских также подписала свою публикацию. Артистка указала, что прикладывает все усилия и старается поддерживать фанатов на пути к их здоровому и спортивному телу.

В качестве иллюстрации положительных результатов от занятий спортом, певица опубликовала снимок. На нем Каменских продемонстрировала подтянутую фигуру в белье телесного цвета. В заключении своего призыва артистка пригласила всех подписчиков на совместную онлайн-тренировку.

К слову, фанаты такой энтузиазм Анастасии оценили по достоинству. Они осыпали певицу комплиментами и отметили, что ей удалось добиться "потрясающих результатов" и значительно похудеть. При этом кое-кто из злопыхателей не упустил возможности съязвить в адрес звезды. "Вспомни, какой колобок ты раньше была", – посоветовала некая Инна.

Напомним, то, что Анастасия Каменских здорово похудела,  поклонники заметили еще в начале марта. С тех пор артистка регулярно выкладывает в соцсетях фото в откровенных нарядах и не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру.

Юлия ЕВГРАФОВА

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