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Каменских в белье показала изменившееся тело

Каменских в белье показала изменившееся тело
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Украинская артистка продемонстрировала, что предпочитает носить под одеждой

Настя Каменских не перестает удивлять поклонников разнообразными фото и видео. Певица часто раздевается перед камерой: насмешки завистников по поводу "сдувшегося" зада ее не смущают. Однако в свежем опубликованном ролике на звезде с каждым новым кадром появляется все больше одежды.

В самом начале видео артистка предстала в нижнем белье черного цвета, перед этим подпрыгнув в кадре. Она продемонстрировала стройное загорелое тело: поклонники не раз отмечали, что жена Потапа заметно похудела. Впрочем, ее новая фигура нравится не всем – некоторые пользователи Сети ранее отмечали, что у нее практически пропала грудь, а ягодицы стали плоскими.

После кадра в белье на звезде появляются спортивные штаны, а затем и кофта с ярким принтом. Еще прыжок – и на певице возникают обувь, шапка и светлое пальто. В конце необычного ролика артистка игриво посмотрела в камеру, поправляя головной убор.

Каждый снимок брюнетки восхищает ее подписчиков в Инстаграм и собирает сотни комментариев. Они не перестают обсуждать ее горячие фотографии.

Ранее Настя Каменских похвасталась загорелым телом в розовом топе и обтягивающих шортах.

Фоторепортаж
Голая и мокрая: как Каменских развлекается на пляже
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Карина СИРАЗОВА

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