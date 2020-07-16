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Отдыхающая в Майями Анна Седокова назвала свое американское жилище "шалашом". В тот же день певица показала в инстаграм-историях роскошный кабриолет и заявила, что предпочитает передвигаться именно на таких машинах.
Знаменитость опубликовала новую фотографию, на которой позирует в коротком легком платье леопардового цвета. Певица расположилась на мягком диване на фоне пальм.
"Мне нравилась моя жизнь в маленькой комнатке на окраине города и в Майами. Помните эту историю про рай в шалаше?", – подписала свежий кадр Седокова (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).
Артистка порассуждала об одиночестве и жизни в семье. Она призналась, что не боится принимать жесткие решения, любит ошибаться и всегда готова преодолевать жизненные трудности.
Подписчиков обрадовал новый кадр с любимицей. Они засыпали ее комплиментами:
"Ты прекрасна!", "Тигрица!", "Аня красавица".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Анна Седокова запустила свой курс о женской красоте и сексуальности.
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