Певица призналась, что любит ошибаться

Отдыхающая в Майями Анна Седокова назвала свое американское жилище "шалашом". В тот же день певица показала в инстаграм-историях роскошный кабриолет и заявила, что предпочитает передвигаться именно на таких машинах.

Знаменитость опубликовала новую фотографию, на которой позирует в коротком легком платье леопардового цвета. Певица расположилась на мягком диване на фоне пальм.

"Мне нравилась моя жизнь в маленькой комнатке на окраине города и в Майами. Помните эту историю про рай в шалаше?", – подписала свежий кадр Седокова (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Артистка порассуждала об одиночестве и жизни в семье. Она призналась, что не боится принимать жесткие решения, любит ошибаться и всегда готова преодолевать жизненные трудности.

Подписчиков обрадовал новый кадр с любимицей. Они засыпали ее комплиментами:

"Ты прекрасна!", "Тигрица!", "Аня красавица".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Анна Седокова запустила свой курс о женской красоте и сексуальности.

