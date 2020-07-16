Разъезжающая в кабриолете Седокова рассказала о жизни в "шалаше"

Разъезжающая в кабриолете Седокова рассказала о жизни в "шалаше"
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица призналась, что любит ошибаться

Отдыхающая в Майями Анна Седокова назвала свое американское жилище "шалашом". В тот же день певица показала в инстаграм-историях роскошный кабриолет и заявила, что предпочитает передвигаться именно на таких машинах.

Знаменитость опубликовала новую фотографию, на которой позирует в коротком легком платье леопардового цвета. Певица расположилась на мягком диване на фоне пальм.


"Мне нравилась моя жизнь в маленькой комнатке на окраине города и в Майами. Помните эту историю про рай в шалаше?", – подписала свежий кадр Седокова (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Артистка порассуждала об одиночестве и жизни в семье. Она призналась, что не боится принимать жесткие решения, любит ошибаться и всегда готова преодолевать жизненные трудности.


Подписчиков обрадовал новый кадр с любимицей. Они засыпали ее комплиментами:

 "Ты прекрасна!", "Тигрица!", "Аня красавица".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Анна Седокова запустила свой курс о женской красоте и сексуальности.

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"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Ольга ФЕДОРОВА

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