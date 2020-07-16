"Что Тодоренко думает?": Собчак раскритиковали за откровенное признание

"Что Тодоренко думает?": Собчак раскритиковали за откровенное признание
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая считает, что нападению подвергаются только слабые люди

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в "Инстаграм" откровенный пост, посвященный жертвам насилия. По ее мнению, люди, на которых напал агрессор, изначально сами занимают слабую позицию.

Телеведущая несколько раз подчеркнула, что не обвиняет жертв в насилии над ними, однако заметила, что люди зачастую разделяются на тех, на кого "можно напасть" и тех, кто этого никогда не позволит.

"Агрессор, как животное, как хищник, нападает только на тех, кто посылает сигналы "на меня можно напасть, я слабый и я промолчу", – написала Ксения (орфография и пунктуация сохранены).


Некоторые подписчики усмотрели в этих словах сходство со скандальным высказыванием Регины Тодоренко, от которого она под давлением общественности позже отказалась. Напомним, блогер заявила, что жертвы насилия иногда могут сами провоцировать грубость в свою сторону. После этих слов на девушку обрушился поток критики.

"Что Тодоренко думает?" – спросили Собчак под свежим постом.

Впрочем, нашлось немало тех, кто согласился с мнением журналистки. Подписчики отметили, что некоторые сами занимают позицию жертвы, из-за чего потом страдают.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем обернулся скандал с Региной Тодоренко. Девушка потеряла ряд рекламных контрактов и стала объектом настоящей травли.

Ольга ФЕДОРОВА

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