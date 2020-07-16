Танцовщик заявил, что "замазывает" главу РФ из профессиональных соображений

Известный российский артист балета Сергей Полунин предстал перед подписчиками с полуоголенной грудью, на которой у него всегда красовалась татуировка с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас же артист выложил фотографию без тату. Впрочем, опасения поклонников, решивших, что их кумир "свел" главу государства, оказались напрасны.

Балерун отметил в беседе с "Комсомольской правдой", что не сводил с груди изображение президента России: дело в том, что он постоянно путешествует по миру и сотрудничает с различными агентствами, которые просят его замазать татуировку для чистоты кожи. А работа, добавил он, должна оставаться вне политики.

"Набить" российского лидера на грудь Полунин решил два года назад, когда ему выдали паспорт РФ. Вероятно, в тот момент артист был преисполнен гордости: он постоянно позировал перед фотографами с расстегнутым воротником и заявлял, что тату придает ему дополнительную энергетику.



Полунин родился в далеком 1989 году в Херсоне. В 13-летнем возрасте он переехал вместе с семьей в Лондон. Там он стал учеником школы Королевского балета. До 2016 года танцевал в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Сергей также нередко снимается в кинофильмах.

В середине января 2020 года у Сергея и его супруги фигуристки Елены Ильиных родился мальчик. Пара длительное время скрывала, что готовится к появлению первенца на свет.

Ранее танцовщик заявлял, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может помочь ему побывать в стране, так как чувствует, что лидер Незалежной – "хороший человек". При этом отец Полунина отмечал, что его сын попал в базу "Миротворца", так как приезжал в Крым из РФ.

