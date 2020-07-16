"Терпеть невыносимо": звезда "Глухаря" страдает от болей

"Терпеть невыносимо": звезда "Глухаря" страдает от болей
Виктория Тарасова, Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка мучается уже больше месяца, а врачи молча разводят руками

Недавно звезда "Глухаря" Виктория Тарасова получила серьезную травму, которая не дает ей покоя и по сей день. Актриса рассказала, что ходит в больницу, как на работу, однако врачи до сих пор не могут понять, что вызывает настолько сильную боль.

Тарасова сменила уже четырех специалистов, каждый из которых ставит ей новый диагноз. Несмотря на то, что звезда строго соблюдает все рекомендации медиков, легче ей не становится. Об этом сообщает портал "Собеседник.ру". 

"Дикая боль, которую терпеть просто невыносимо. Чуть рукой поверну – и начинается. Буквально на днях врач мне прописал очередную блокаду. А я их уже сделала шесть! Знаю, что любое воспаление снимает третья блокада. А здесь ничего не помогает", – сетует Виктория.  

Актриса вспоминает, что уже не один раз получала серьезные травмы, поэтому она старается не унывать и надеется, что уже в скором времени найдет грамотного врача и пойдет на поправку. 

Напомним, изначально медики диагностировали у звезды разрыв сухожилий. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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