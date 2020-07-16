Певец рассказал о забитом туристами курорте

Андрей Григорьев-Аполлонов последовал примеру своих звездных коллег и тоже отправился на Черное море. Рыжий из "Иванушек", как привыкли называть артиста поклонники, рассказал о своем отдыхе в родном городе Сочи, пожаловавшись на огромное число туристов.

Солист группы "Иванушки International" восхитился городом и даже сравнил его с Монако. По словам певца, на курорте отдыхающие танцуют и получают удовольствие от теплого и чистого моря.

"Единственное, вас реально много",

– отметил в своем видеообращении артист. При этом Григорьев-Аполлонов добавил, что он сам оказался в числе тех, кто "рванул в Сочи", но все равно пригласил в гости всех желающих.

Видео с побережья солиста "Иванушек" приводит "Живая Кубань". Артист опубликовал ролик в соцсетях, но впоследствии запись пропала.

Сейчас Григорьев-Аполлонов продолжает гулять по Сочи. В свежих инстаграм-историях певец показал установленный ему в городе памятник, а также опубликовал видео с путешествия на лодке вдоль побережья.

Ранее поклонники музыканта обеспокоились его внешним видом. В Сети предположили, что у звезды 90-х проблемы с алкоголем.