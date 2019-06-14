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"С алкоголем нужно завязывать": рыжий Иванушка сильно опустилсял

Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: www.globallookpress.com
Вид оставленного женой артиста огорчил поклонников

Андрей Григорьев-Аполлонов, которого фанаты группы " Иванушки International" привыкли называть "рыжим", после ухода жены заметно сдал. Так решили подписчики соцсети, присмотревшись, как выглядит певец на свежем видео, опубликованном на его странице в Instagram. И заволновались.

В ролике артист показан с голым торсом в темных очках на катере, который на большой скорости движется по водоему. Солист поп-группы улыбается и посылает воздушный поцелуй.

"С Днем России! Люблю свою Родину! Мир всем", – записано под видео. 

Некоторые фанаты не узнали кумира из-за опухшего лица и неухоженных, по их мнению, рук. Многие отметили, что Андрей запустил себя и выглядит, как пенсионер. Некоторые предположили, что неприглядная внешность Григорьева-Аполлонова – следствие злоупотребления алкоголем. Недовольные поклонники высказались резко:

"Ужас", "Длинные ногти??????", "Прикольно, но с алкоголем нужно завязывать и следить за собой", "А по-моему, поздно уже завязывать с алкоголем, разве не видно? Жаль, конечно", "Рыжий, ты такой страшный. Не делай так больше", "Какие .. СТРАШНЫЕ ногти... понимаю Машу... понимаю... фууууууу...", "Я бы не ушла от такого... Я бы СБЕЖАЛААААААААА... КАУЮ ПАУЗУ-АЛЕЕЕЕ... бежаааааааааать... не оглядывпясь...",

Одна из дам "подумала", что в ролике снят "Трамп".

Нашлись и те, кто защитил певца от нападок. "Почему ужас? У него они, что грязные или обгрызанные? Он артист, а не сантехник", "Андрей отлично выглядит","Человек отдыхает. Бухает он в это время или купается – это не Ваше дело",  "Андрейка отдыхает, только чтобы отдых на пользу был. Вредные привычки вон, здоровья и еще раз здоровья... Спасибо, Андрей за позитив. Ты всегда улыбаешься и не унываешь", – написали такие.

Может, на состоянии звезды сказался уход жены. О том, что Марина теперь живет с другим – баскетболистом Андреем Зубковым, – стало известно весной, напомнили "7 дней". Вначале рыжий "Иванушка" опровергал слухи о расставании с супругой, но под давлением вопросов о личной жизни сообщил, что поставил брак на паузу.

По словам сплетников, Андрей сам не отличался верности. Как говорили друзья, фанатки вешались ему на шею, а он не отказывал им во внимании. Наверное, поэтому для окружения семьи певца уход его жены не стал неожиданностью.

Ранее Григорьев-Аполлонов напугал поклонников сообщением о страшной болезни.

Полина ДОРОЖКИНА
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