Рыжий "Иванушка" угодил в больницу из-за дурных привычек

В настоящее время солиста популярной группы уже выписали

О госпитализации 47-летнего солиста группы "Иванушки International" сообщил сегодня Telegram-канал Mash. Утверждалось что Андрей Григорьев-Аполлонов был экстренно доставлен в больницу, где ему диагностировали сильный бронхит из-за курения и обострение язвы из-за алкоголя. В настоящее время его уже выписали.

Супруга певца Мария опровергла информацию о болезни мужа. "У меня все хорошо, у моего мужа тоже. Мы собираемся красить и освящать яйца. Никакой госпитализации не было, нет и, надеюсь, не будет. Кому-то, видимо, скучно стало", – приводит ее слова сайт "Дни.ру".

В прошлом году от цирроза печени, вызванного злоупотреблением алкоголем, умер солист "Иванушек" Олег Яковлев. Ему было 47 лет.

