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Рыжий "Иванушка" угодил в больницу из-за дурных привычек

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В настоящее время солиста популярной группы уже выписали

О госпитализации 47-летнего солиста группы "Иванушки International" сообщил сегодня Telegram-канал Mash. Утверждалось что Андрей Григорьев-Аполлонов был экстренно доставлен в больницу, где ему диагностировали  сильный бронхит из-за курения и обострение язвы из-за алкоголя. В настоящее время его уже выписали.

Супруга певца Мария опровергла информацию о болезни мужа. "У меня все хорошо, у моего мужа тоже. Мы собираемся красить и освящать яйца. Никакой госпитализации не было, нет и, надеюсь, не будет. Кому-то, видимо, скучно стало", – приводит ее слова сайт "Дни.ру".

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В прошлом году от цирроза печени, вызванного злоупотреблением алкоголем, умер солист "Иванушек" Олег Яковлев. Ему было 47 лет.

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