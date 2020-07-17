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Подруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила фото с прогулки, чем вызвала произвела фурор в соцсети.
На снимке, опубликованном в "Инстаграм", она стоит на одной ноге, расставив руки в стороны, на Крымском мосту, недалеко от парка Горького в Москве. При этом девушка подобрала для прогулки стильный образ. На ней надеты черные штаны, просторная черно-белая рубашка с абстрактным рисунком, а на голове – черная повязка.
Подписчикам Брухуновой настолько понравился ее образ и новое фото в целом, что в комментариях ее просто засыпали комплиментами: "Вы такая милая", "Красотуля! Настроение фееричное!", "Невозможно не влюбиться в эту улыбку", "Такая стильная!", "Вы, Танюша, как светлый ангел! Красиво!", "Космическое фото".
Ранее молодая подруга Евгения Петросяна откровенно рассказала о своем первом опыте работы в театре. По ее словам, ей приходилось браться за любые дела – даже мыть полы и подрабатывать курьером.
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