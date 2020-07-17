Артистка сделала публичное заявление в день рождения девочки

Актриса Екатерина Волкова оригинально поздравила свою дочь Александру с 12-летием. Звезда также раскрыла общественности "тайные знаки", из-за которых она выбрала для своей девочки именно такое имя.

Екатерина начала свое поздравление в "Инстаграм" с признания, что она очень счастлива быть мамой Александры. Актриса вспомнила, как 12 лет назад ее привезли в роддом, и она раздумывала, как бы назвать свою дочь. По мнению артистки, в тот день было много "указаний" извне, которым она в итоге поддалась.

Именем Саша назывались весы для новорожденных в больнице, в телефоне Екатерины был пропущенный звонок от знакомого с этим же именем, Александром звали и анестезиолога, который пришел консультировать актрису.

"Главное – по святцам, оказалось, что это день Александры великомученицы – Романовой. Я приняла решение дать тебе это имя", – заключила Волкова.

Кинозвезда также пояснила, что в тот день была ненастная погода – гроза, ливень, молнии били за окном. По ее словам Екатерины, и дочь такая же непокорная и своенравная. Она назвала Александру своей доброй и "строптивой царевной". Актриса отметила, что ей есть чему поучиться у девочки, пожелала 12-летней имениннице удачи во всем и призналась дочери в любви.

Стоит отметить, что артистка вспомнила и слова отца девочки – писателя Эдуарда Лимонова. Тот в шутку предлагал назвать малышку Злодеянием. Популярного автора не стало 17 марта этого года. Лимонов ушел из жизни в возрасте 77 лет.