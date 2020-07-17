Оперная певица рассказала о романе с женатым мужчиной

Артистке с трудом удалось совладать с собой и прекратить отношения. Воспитание Любови Казарновской не позволило ей пуститься во все тяжкие и разрушить чужую семью.

В эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым оперная певица рассказала, что долгое время была влюблена в женатого коллегу по сцене. Однако не стала называть его имя, лишь подчеркнула, что понимала: такой роман может разрушить другую семью.

"Я прекрасно понимала, что не могу разрушить семью, но была влюблена. На мне бы потом всю жизнь был этот груз судьбы. Это большой грех. Я была так воспитана, что не разрешила отпустить все вожжи. Я не хотела быть счастливой всей душой, но знать, что кто-то из-за меня несчастлив", – поделилась Любовь Юрьевна.

Также Казарновская отметила, что расставание произошло болезненно и тяжело: были и слезы, и скандалы. Однако время все расставило по своим местам, а мужчина понял, что его возлюбленная права, и они не могут больше быть вместе.

Не всегда такие романы заканчиваются расставанием. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сложилась жизнь звезды советского кино Натальи Селезневой. Актриса увела своего мужа из другой семьи и, по ее словам, ни о чем не жалеет.