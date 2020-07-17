Бабкину и Ротару сняли вместе в Америке

Бабкину и Ротару сняли вместе в Америке
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кадр был сделан более 20 лет назад

Известный фотограф Роман Родин разместил на своей странице в "Инстаграм" архивный снимок, на котором запечатлены Надежда Бабкина и София Ротару. Звезды отечественного шоу-бизнеса улыбаются и выглядят счастливыми. 

"Всем привет! Хоть я и на "Славянском базаре" в Белоруссии, все равно продолжаю публикацию исторических уже фото из далеких девяностых годов. Узнали? Надежда Бабкина и София Ротару в Америке", – подписал он архивный кадр. 

Пользователи социальной сети поблагодарили Романа за снимок из прошлого. Не позабыли и звезд: "Надя и Софа", "Наши красавицы в Америке!".

Напомним, что эти две певицы дружат очень давно. А в 1990-е годы они часто выходили в свет вместе. 

В последнее время все чаще пользователи соцсетей выкладывают фото, сделанные еще в прошлом веке. Так, сын Софии Ротару поделился снимком, на котором запечатлены сама певица и ее муж Анатолий. Пара стоит в обнимку возле дорожного указателя. "Люблю это фото", – написал наследник знаменитой "хуторянки". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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