Кадр был сделан более 20 лет назад

Известный фотограф Роман Родин разместил на своей странице в "Инстаграм" архивный снимок, на котором запечатлены Надежда Бабкина и София Ротару. Звезды отечественного шоу-бизнеса улыбаются и выглядят счастливыми.

"Всем привет! Хоть я и на "Славянском базаре" в Белоруссии, все равно продолжаю публикацию исторических уже фото из далеких девяностых годов. Узнали? Надежда Бабкина и София Ротару в Америке", – подписал он архивный кадр.

Пользователи социальной сети поблагодарили Романа за снимок из прошлого. Не позабыли и звезд: "Надя и Софа", "Наши красавицы в Америке!".

Напомним, что эти две певицы дружат очень давно. А в 1990-е годы они часто выходили в свет вместе.

В последнее время все чаще пользователи соцсетей выкладывают фото, сделанные еще в прошлом веке. Так, сын Софии Ротару поделился снимком, на котором запечатлены сама певица и ее муж Анатолий. Пара стоит в обнимку возле дорожного указателя. "Люблю это фото", – написал наследник знаменитой "хуторянки".