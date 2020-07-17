"Пошлая бездарность": на Ковальчук набросились за ночные танцы с голым животом

"Пошлая бездарность": на Ковальчук набросились за ночные танцы с голым животом
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда записала домашнее видео в коротких шортах

Юлия Ковальчук работает над новым материалом – артистка приступила к записи своей следующей песни. Во время работы на студии экс-солистка "Блестящих" не удержалась и начала зажигательно двигаться, при этом была она в домашних коротких шортах и с голым животом. Видео с танцами стали бурно обсуждать подписчики Юлии в "Инстаграм".

Певица рассказала, что обычно записывает музыку по ночам, после того, как уложит спать свою дочь Амелию. "Песенка будет веселая и жаркая", – пообещала Ковальчук, пошутив, что подписчики могли догадаться об этом по ее движениям.

На видео звезда танцевала в пижаме бежевого цвета: коротких шортах и футболке, завязанной под грудью. Певица, которая позировала в наушниках около микрофона, написала:

"Видок, конечно, домашне-растрепанный, 2 чашки чая выдают мой не плоский живот".

После публикации Ковальчук стали жестко критиковать в комментариях. Некоторые подписчики сочли ее танцы слишком откровенными и неуместными: "Без комментариев... одно слово – пошлая бездарность!", "Что за стриптиз?", "Мерзость", "Лучше демонстрировать умение танцевать перед своим мужем" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Впрочем, поклонники певицы видео оценили. Юлию похвалили за пластичные движения и привлекательную внешность: "Фигурка просто потрясная", "Зажигательно", "У вас шикарная фигура и отличная пластика", "Просто глаз не оторвать".

Ранее Юлия Ковальчук позировала в роскошном платье с глубоким декольте.

Карина СИРАЗОВА

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