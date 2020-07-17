Каменских прошлась по красной дорожке в шубе из тряпок

Каменских прошлась по красной дорожке в шубе из тряпок
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Певица выступила на юбилее телепроекта

Украинская исполнительница Настя Каменских славится своими необычными нарядами. В этот раз артистка остановила свой выбор на черном обтягивающем комбинезоне, украшенного стразами. Образ она дополнила экстравагантной верхней одеждой. 

Видео с красной дорожки звезда выложила в инстаграм-историях. Певица грациозно продефилировала, после чего скинула шубу, сотканную из разноцветных кусков ткани, и продемонстрировала аппетитные формы. Этот момент удалось запечатлеть фотографу. 

Вчера на Украине свое 15-летие отмечал телепроект "Светская жизнь". Мероприятие прошло под открытым небом в Ботаническом саду. По случаю юбилея продюсеры организовали грандиозное музыкальное шоу, в котором приняли участие самые известные представители украинской эстрады. 

Настя Каменских уже не в первый раз приковывает внимание публики своим появлением. Недавно жена рэпера Потапа опубликовала на своей странице в "Инстаграм" забавное видео. На нем артистка прыгает в бассейн прямо в платье. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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