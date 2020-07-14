"Эффектное появление": надевшая платье с декольте Каменских прыгнула в бассейн

"Эффектное появление": надевшая платье с декольте Каменских прыгнула в бассейн
Настя Каменских. Фото:instagram.com/kamenskux_daily
Жена рэпера Потапа рассмешила подписчиков роликом в "Инстаграм"

Настя Каменских поделилась с подписчиками необычным видео. Звезда перед камерой начала сбрасывать с себя шляпу и очки, а затем спиной подошла к краю бассейна и запрыгнула в него прямо в платье. Однако позже ролик смонтировали в обратном порядке. Кажется, что знаменитость, выпрыгивает из воды в одежде абсолютно сухая.

Креативное видео певица опубликовала в "Инстаграм", где сразу же получила немало хвалебных отзывов пользователей. За несколько часов пост в блоге оценили более 600 тысяч человек.

"Как вам такое эффектное появление?"

– поинтересовалась у поклонников сама артистка.

В ответ артистке стали писать комплименты. По мнению комментаторов, сейчас ее фигура выглядит идеально.

"Сухая вышла из воды)", "Огонь, очень крутая", "Нужна фигура как у Насти", "Классно, как ведьма из омута", "Русалка", "Как ведьма из воды вышла. Супер. Это комплимент", "Хорошая форма", "Мистика", "Жутковато смотрится", – высказались поклонники (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" показало фото Насти Каменских в купальнике и прозрачной накидке, а также писало о том, почему жену Потапа критикуют украинцы. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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