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Каменских разделась до трусов из-за жары на улице

Каменских разделась до трусов из-за жары на улице
Настя каменских. Фото: официальный аккаунт Насти Каменских в "Инстаграм" (https://www.instagram.com/kamenskux/)
Певица в очередной раз похвасталась роскошной фигурой перед поклонниками

Популярная украинская исполнительница, супруга рэпера Потапа Настя Каменских из-за жаркой погоды на улице решила раздеться до трусов. Звезда поп-сцены облачилась в белы купальник и опубликовала снимок на своей странице в "Инстаграм". 

"It's getting hot outside" ("На улице становится жарко – прим.ред"), – подписала певица пост. На фото Анастасия красуется в белых плавках и бюстгальтере в тон. Купальный костюм эффектно подчеркивает роскошную фигуру исполнительницы. 

Подписчики оценили формы украинской звезды. 

"Настя фигура супер", "Красопеточка", "Какой пресс после карантина!", "Настя в хорошей форме", – прокомментировали поклонники фото (орфография и пунктуация сохранены). 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Каменских выставила грудь на всеобщее обозрение. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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