Певица в очередной раз похвасталась роскошной фигурой перед поклонниками

Популярная украинская исполнительница, супруга рэпера Потапа Настя Каменских из-за жаркой погоды на улице решила раздеться до трусов. Звезда поп-сцены облачилась в белы купальник и опубликовала снимок на своей странице в "Инстаграм".

"It's getting hot outside" ("На улице становится жарко – прим.ред"), – подписала певица пост. На фото Анастасия красуется в белых плавках и бюстгальтере в тон. Купальный костюм эффектно подчеркивает роскошную фигуру исполнительницы.

Подписчики оценили формы украинской звезды.

"Настя фигура супер", "Красопеточка", "Какой пресс после карантина!", "Настя в хорошей форме", – прокомментировали поклонники фото (орфография и пунктуация сохранены).

