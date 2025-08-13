Борисова назвала себя старушкой после очередной пластической операции

Курс рубля
Телеведущая Дана Борисова снова решилась на изменения во внешности и перенесла сразу несколько операций. Она подчеркнула, что любит эксперименты с образом и готова продолжать их всю жизнь, так как мечтает сохранить молодость и красоту.
На этот раз блондинка подтянула зону шеи, а также улучшила контур нижней части лица. По ее словам, это должно сделать черты более четкими.
Сейчас звезда восстанавливается после вмешательства. Она призналась, что отеки пока не спали, ей тяжело разговаривать, а в лице ощущается боль. Такое состояние она описала как "чувство, будто стала старушкой".
Несмотря на дискомфорт, телеведущая считает процедуру оправданной. По ее признанию, стимулом к переменам стал новый роман, подробности которого она пока предпочла не раскрывать.
Блондинка известна тем, что не боится откровенно рассказывать о своей борьбе за молодость и честно делится своим опытом с поклонниками.
