Борисова назвала себя старушкой после очередной пластической операции

Блондинка продолжает экспериментировать над внешностью

Телеведущая Дана Борисова снова решилась на изменения во внешности и перенесла сразу несколько операций. Она подчеркнула, что любит эксперименты с образом и готова продолжать их всю жизнь, так как мечтает сохранить молодость и красоту.

На этот раз блондинка подтянула зону шеи, а также улучшила контур нижней части лица. По ее словам, это должно сделать черты более четкими.

Сейчас звезда восстанавливается после вмешательства. Она призналась, что отеки пока не спали, ей тяжело разговаривать, а в лице ощущается боль. Такое состояние она описала как "чувство, будто стала старушкой".

Несмотря на дискомфорт, телеведущая считает процедуру оправданной. По ее признанию, стимулом к переменам стал новый роман, подробности которого она пока предпочла не раскрывать.

Блондинка известна тем, что не боится откровенно рассказывать о своей борьбе за молодость и честно делится своим опытом с поклонниками.