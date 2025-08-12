Звезда сериалов Пермякова скинула 22 килограмма и выставила фото в купальнике

Курс рубля
Любимица российской публики Светлана Пермякова разместила в соцсетях смелый снимок в купальнике, показав результаты своего преображения. За время борьбы с лишним весом она похудела на 22 килограмма, и теперь при росте 164 см ее вес составляет 78 килограммов.
Изменения начались после консультации у медика, который порекомендовал специальный препарат и корректировку питания. Знаменитость отметила, что продолжает сжигать лишнее, и делает это без жестких ограничений, получая удовольствие от процесса.
Сейчас артистка отдыхает под Краснодаром вместе с наследницей. На новых кадрах, сделанных у бассейна, 53-летняя звезда российских телесериалов выглядит счастливой и посвежевшей, а и элегантный купальник подчеркивает ее женственность.
По ее словам, главным фактором успеха стал новый подход – она худеет в комфортном ритме по собственной системе и очень довольна результатами.
Ранее фигура 42-летней певицы Юлии Ковальчук удивила поклонников.
