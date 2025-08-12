Звезда сериалов Пермякова скинула 22 килограмма и выставила фото в купальнике

Звезда сериалов Пермякова скинула 22 килограмма и выставила смелое фото в купальнике
Светлана Пермякова. Фото: соцсети
Женщина невероятно преобразилась

Любимица российской публики Светлана Пермякова разместила в соцсетях смелый снимок в купальнике, показав результаты своего преображения. За время борьбы с лишним весом она похудела на 22 килограмма, и теперь при росте 164 см ее вес составляет 78 килограммов.  

Изменения начались после консультации у медика, который порекомендовал специальный препарат и корректировку питания. Знаменитость отметила, что продолжает сжигать лишнее, и делает это без жестких ограничений, получая удовольствие от процесса.

Сейчас артистка отдыхает под Краснодаром вместе с наследницей. На новых кадрах, сделанных у бассейна, 53-летняя звезда российских телесериалов выглядит счастливой и посвежевшей, а и элегантный купальник подчеркивает ее женственность.

Фото: соцсети

По ее словам, главным фактором успеха стал новый подход – она худеет в комфортном ритме по собственной системе и очень довольна результатами. 

Ранее фигура 42-летней певицы Юлии Ковальчук удивила поклонников.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Деменция обострилась": Трамп дважды оконфузился перед встречей с Путиным

Глава США пошел по стопам своего предшественника

Баку объявило о мести Москве за удар по энергообъекту Азербайджана

В республике пригрозили начать официальные поставки оружия на Украину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей