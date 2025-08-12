У сбежавшей из России певицы заподозрили психическое отклонение

Артистка полностью перекроила свою внешность

Певица Рита Дакота, которая три года назад уехала из России, может страдать от дисморфофобии. Этот психический недуг характерен тем, что человек категорически не принимает какую-то часть своего тела и слишком требователен к внешности. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.

Специалист напомнила, что артистка неоднократно правила свою внешность у пластических хирургов. Известно, что она сделала себе грудь, ягодицы, живот, а также недавно прошла через операцию "лисьи глазки", которая закончилась неудачно.

По словам Наумовой, подобные отклонения довольно часто встречаются среди знаменитостей, поскольку им приходится уделять больше внимания своему внешнему виду и постоянно сталкиваться с общественной критикой.

"В этой ситуации обостряется клиническая картина, человек может уйти во все тяжкие с улучшениями внешности. Как итог, поклонники вскоре и вовсе перестают узнавать своего кумира", – отметила она.

Психолог полагает, что вместо хирургов Рите Дакоте следует обратится к специалистам по ментальному здоровью.