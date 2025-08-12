У сбежавшей из России певицы заподозрили психическое отклонение

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Певица Рита Дакота, которая три года назад уехала из России, может страдать от дисморфофобии. Этот психический недуг характерен тем, что человек категорически не принимает какую-то часть своего тела и слишком требователен к внешности. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.
Специалист напомнила, что артистка неоднократно правила свою внешность у пластических хирургов. Известно, что она сделала себе грудь, ягодицы, живот, а также недавно прошла через операцию "лисьи глазки", которая закончилась неудачно.
По словам Наумовой, подобные отклонения довольно часто встречаются среди знаменитостей, поскольку им приходится уделять больше внимания своему внешнему виду и постоянно сталкиваться с общественной критикой.
"В этой ситуации обостряется клиническая картина, человек может уйти во все тяжкие с улучшениями внешности. Как итог, поклонники вскоре и вовсе перестают узнавать своего кумира", – отметила она.
Психолог полагает, что вместо хирургов Рите Дакоте следует обратится к специалистам по ментальному здоровью.
Американский лидер выступил с неожиданным заявлением
Всю ответственность за неудачи возложат на украинские власти