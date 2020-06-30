Поклонники жестко раскритиковали жену рэпера Потапа

Настя Каменских решила поднять настроение своим подписчикам и разместила видео, где она забавно танцует в мини-шортах. Ролик, появившийся в "Инстаграм", имел совсем противоположный эффект. Артистке начали писать гадости и сыпать в ее адрес обвинениями.

Еще недавно подписчики восхищались фигурой певицы, а сегодня называют ее деревянной, критикуют движения и пишут о том, что она увела чужого мужа. Каменских реагировать на злобные сообщения не стала, тем более, что на ее защиту встали преданные поклонники.

"Танцы утром под бодрую музычку – это то, что дарит классное настроение на весь день".

– написала звезда.

"Без звука смотреть это очень стремно", "Пора детей рожать а не танцульки танцевать Насть!", "Доска деревянная", "Ни о чем...", "Увела чужого мужа и рада ))))на чужом несчастье счастья не построишь, запомни. В конечном итого разведетесь!", "Какая вы красавица", "Красотка. Заряжаешь, какая ты молодец", – такие противоречивые сообщения пишут в "Инстаграм" Каменских (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Настю Каменских критиковали соотечественники. Они считают, что знаменитости стоит чаще петь песни на украинском языке и писать посты в интернете именно на нем. Сама артистка не прислушалась к украинцам и выпустила новую песню "Воспоминания" на русском.