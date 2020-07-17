Ведущая "Давай поженимся" рассказала, с какими представителями сильного пола проще создать семью

Главная телесваха Роза Сябитова дала очередной совет по заключению брака. По словам звезды, проще всего убедить жениться недавно разведенного мужчину. Об этом ведущая написала в "Инстаграм".

Сябитова считает, что мужчины, которые не так давно расстались с женами, тяжело переживают одиночество из-за привычки. Человек, по ее словам, стремится как можно скорее вернуться к комфорту.

"Если хотите замуж быстро, то знакомьтесь с разведенным мужчиной",

– посоветовала ведущая "Давай поженимся". Артистка добавила, что при этом после развода должно пройти не более года, иначе мужчина "почувствует вкус отношений без обязательств". Кроме того, Сябитова порекомендовала жениться сразу, без сожительства.

На рассказ телеведущей тут же отреагировали в комментариях. Некоторые раскритиковали известную сваху и даже укололи относительно ее личной жизни: "Вы такую чухню пишете", "Себе то нашла?", "Вот и бред" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

При этом часть подписчиков заметила, что рекомендации и правда работают. Некоторые пользователи даже поделились собственными историями: "Вот у меня так и получилось", "Я вас слушала бы часами", "Быка за рога!"

Ранее Роза Сябитова рассказала о своем неудачном опыте. Известную сваху обманули мошенники.