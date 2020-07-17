Звезда Comedy Woman для ролика нарядилась в струящееся розовое платье

Екатерина Варнава продолжает снимать забавные видео и делиться ими с подписчиками в "Инстаграм". Артистка опубликовала ролик, где она танцует на съемочной площадке в необычном образе – с афро-кудрями и розовом платье в стиле 80-х.

На видео звезда Comedy Woman снялась со своим коллегой по шоу Евгением Бороденко. Кадры были сделаны еще в октябре прошлого года – ранее Варнава их публиковала в аккаунте дуэта "Переспелые".

Сейчас же в "Инстаграм"-историях юмористка показала более полное видео: во время танца к ним присоединились и другие участники шоу – Екатерина Скулкина и Мария Кравченко.

"Самый крутой парный танец 2019 года", "Я вас обожаю", "Каждый вечер смотрю перед сном, наслаждаюсь", – написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Екатерина Варнава станцевала в гримерке с балалайкой, поздравив саму себя с годовщиной аккаунта в соцсетях.