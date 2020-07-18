Дом Надежды Румянцевой продают за 40 миллионов рублей

Дом Надежды Румянцевой продают за 40 миллионов рублей
Надежда Румянцева. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Семья артистки решила расстаться с особняком из-за финансовых проблем

Родные известной советской актрисы Надежды Румянцевой продают загородный дом знаменитости. Причиной стали финансовые трудности – на содержание жилья требуется слишком много средств.

Звезда культовых фильмов "Королева бензоколонки" и "Девчата" умерла в 2008 году. Теперь супруг артистки Вилли Хштоян и его дочка от первого брака Карина собираются выставить дом знаменитости на торги.

Родным советской актрисы тяжело далось это решение, однако материальное положение вынуждает их распрощаться с памятным особняком.

Риелтор по имени Виктория рассказала, что родственники Надежды Румянцевой живут в городе и не пользуются домом, поэтому они посчитали правильным избавиться от затратной недвижимости, пишет "СтарХит".

Шикарный загородный особняк на Рублевском шоссе оценивается в 42 млн рублей, однако муж актрисы и ее падчерица хотят как можно быстрее завершить сделку и готовы продать особняк за 40 млн.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как семью продюсера Иосифа Пригожина выгнали из дома из-за долгов.

Ольга ФЕДОРОВА

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