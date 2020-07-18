Поклонники нашли тайную дочь Валерии

Поклонники нашли тайную дочь Валерии
Anatoly Lomokhov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Подписчики уверены, что певица является мамой молодой исполнительницы

Певица Валерия выложила в "Инстаграм" фотографию в месте с популярной поп-певицей Zivert. Неожиданное внешнее сходство лиц женщин бросилось в глаза подписчикам, которые высказали предположения о наличии некого родства между звездами.

После коронавирусной эпидемии российские исполнители стали чаще появляться в ресторанах. По словам Валерии, встреча с коллегой оказалось совершенно случайной. Один из подписчиков обратил внимание на сходство певиц, о чем не преминул сообщить в комментариях под постом.

"Дочь на вас очень похожа. От Иосифа немного взгляд", – написал заявил подписчик (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Впрочем, Валерия с недоумением отнеслась к такому заявлению, так и не поняв, каким образом в этом замешан ее супруг.

"Чья дочь? Причем тут Иосиф? Ничего не поняла", – отреагировала артистка.

Чуть позже другая подписчица заявила, что Zivert "очень похожа на отца".

Ранее супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в "Инстаграм" пост, в котором поделился с поклонниками новостью о радостном событии в семье: его дочь Елизавета окончила университет с отличием. Правда, Пригожин немного оконфузился: когда подписчица спросила, есть ли у Лизы теперь красный диплом, тот неуверенно ответил: "Наверное".

Егор МАЛКОВ

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