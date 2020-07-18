Странные явления преследовали целительницу на протяжении всей жизни

Стас Садальский рассказал о необычном свечении на кладбище, где захоронена Джуна. По мнению близкого друга известной ясновидящей, паранормальные явления связаны с необычным даром, которым медиум обладала при жизни.

"Говорят, что ночью от могилы идет свечение", - сказал актер.

Знаменитости долгие годы крепко дружили, и Садальский был посвящен в подробности личной жизни Джуны. Некоторыми из них он решил поделиться с широкой аудиторией.

На своем ютуб-канале артист выложил ролик с воспоминаниями о Джуне. Оказалось, что когда-то ясновидящая стала причиной гибели собственного ребенка. Садальский пояснил, что на Востоке большим счастьем считается рождение мальчика. Поэтому, когда у медиума родилась дочь, она произнесла фразу: "Лучше бы умерла". После этого младенец на глазах почернел и перестал дышать. Как только целительница поняла, что натворила, она тут же раскаялась, но было уже поздно.

По словам Садальского, ясновидящая сама рассказала ему эту страшную историю.

Напомним, Евгения Давиташвили, известная как Джуна, умерла в 2015 г. в возрасте 65 лет. Медиум похоронена рядом с единственным сыном Вахтангом, который ушел из жизни в 2001 году.

Ранее Садальский рассказывал о комплексах покойной Любови Полищук.

