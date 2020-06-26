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Станислав Сандальский рассказал, что покойная Любовь Полищук комплексовала, не считала себя красивой и не любила светские тусовки, предпочитая им общение в узком кругу близких подруг и чтение литературы.
Воспоминаниями об откровенном разговоре с актрисой на эту тему Сандальский поделился с подписчиками на своей странице в "Инстаграм". Однажды на вопрос актера, считает ли Полищук себя красивой, она ответила, что никогда так не думала.
"Могу быть привлекательной. Эффектной. Свечусь от того, что я на сцене. В жизни комплексую", – сказала знаменитая актриса
Она призналась, что на сцене любит себя и не стесняется об этом говорить. Но при этом звезда не почти не давала интервью и не ходила на светские тусовки, так как ей всегда скучно в компаниях.
Свой досуг Полищук предпочитала проводить или дома – на диване с кошкой под мышкой, читая книгу, – или общаться с близкими подругами. Ей было неуютно в больших компаниях, потому что все ждали: "вот сейчас актриса будет выдавать". А она столько "выдавала" на сцене, открывала душу и отрывала зрителям от нее по кусочку, что порой чувств и эмоций не оставалось даже для родных и близких.
Ранее мать актрисы Любови Полищук решилась раскрыть правду о последних днях дочери. Она рассказала, что перед смертью артистка чувствовала себя очень плохо, сильно похудела и практически лишилась волос.
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