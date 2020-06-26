По его словам, актриса в жизни заметно отличалась от своего сценического образа

Станислав Сандальский рассказал, что покойная Любовь Полищук комплексовала, не считала себя красивой и не любила светские тусовки, предпочитая им общение в узком кругу близких подруг и чтение литературы.

Воспоминаниями об откровенном разговоре с актрисой на эту тему Сандальский поделился с подписчиками на своей странице в "Инстаграм". Однажды на вопрос актера, считает ли Полищук себя красивой, она ответила, что никогда так не думала.

"Могу быть привлекательной. Эффектной. Свечусь от того, что я на сцене. В жизни комплексую", – сказала знаменитая актриса

Она призналась, что на сцене любит себя и не стесняется об этом говорить. Но при этом звезда не почти не давала интервью и не ходила на светские тусовки, так как ей всегда скучно в компаниях.

Свой досуг Полищук предпочитала проводить или дома – на диване с кошкой под мышкой, читая книгу, – или общаться с близкими подругами. Ей было неуютно в больших компаниях, потому что все ждали: "вот сейчас актриса будет выдавать". А она столько "выдавала" на сцене, открывала душу и отрывала зрителям от нее по кусочку, что порой чувств и эмоций не оставалось даже для родных и близких.

Ранее мать актрисы Любови Полищук решилась раскрыть правду о последних днях дочери. Она рассказала, что перед смертью артистка чувствовала себя очень плохо, сильно похудела и практически лишилась волос.