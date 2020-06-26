Садальский рассказал о комплексах покойной Полищук

Садальский рассказал о комплексах покойной Полищук
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
По его словам, актриса в жизни заметно отличалась от своего сценического образа

Станислав Сандальский рассказал, что покойная Любовь Полищук комплексовала, не считала себя красивой и не любила светские тусовки, предпочитая им общение в узком кругу близких подруг и чтение литературы.

Воспоминаниями об откровенном разговоре с актрисой на эту тему Сандальский поделился с подписчиками на своей странице в "Инстаграм". Однажды на вопрос актера, считает ли Полищук себя красивой, она ответила, что никогда так не думала.

"Могу быть привлекательной. Эффектной. Свечусь от того, что я на сцене. В жизни комплексую", – сказала знаменитая актриса

Она призналась, что на сцене любит себя и не стесняется об этом говорить. Но при этом звезда не почти не давала интервью и не ходила на светские тусовки, так как ей всегда скучно в компаниях. 

Свой досуг Полищук предпочитала проводить или дома – на диване с кошкой под мышкой, читая книгу, – или общаться с близкими подругами.  Ей было неуютно в больших компаниях, потому что все ждали: "вот сейчас актриса будет выдавать". А она столько "выдавала" на сцене, открывала душу и отрывала зрителям от нее по кусочку, что порой чувств и эмоций не оставалось даже для родных и близких. 

Ранее мать актрисы Любови Полищук решилась раскрыть правду о последних днях дочери. Она рассказала, что перед смертью артистка чувствовала себя очень плохо, сильно похудела и практически лишилась волос.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Названа причина смерти сына Хрущева

Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля

День Акулины: что нельзя делать 26 июня

Наши предки угощали вареной гречкой бездомных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей