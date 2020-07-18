Панин мог стать причиной расставания Асмус и Харламова - СМИ

Панин мог стать причиной расставания Асмус и Харламова - СМИ
Komsomolskaya Pravda/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Актер еще в прошлом году советовал шоумену не связываться с ним

Скандально известный российский артист Алексей Панин может стать причиной развода юмориста Гарика Харламова и Кристины Асмус. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. 

Шоумен нередко любит подшутить над своими коллегами. Так, в 2019 году он опубликовал пост, в которым "проехался" по Панину. Харламов сделал подборку мемов, посвятив ее российскому актеру. Юморист высмеял звезду "Жмурок" и намекал на его однополые связи.

Такие шутки пришлись актеру не по душе, и он решил прокомментировать ситуацию, призвав юмориста "не будить лихо, пока оно тихо". Панин добавил, что хорошо знаком с кругом общения Харламова и лично знает о них "кое-какие вещи", поэтому его лучше не трогать.

Как отмечает источник, позже распространились слухи о том, что из-за скандального обращения актера отношения Асмус и Харламова сильно ухудшились. 

Ранее телеведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева заявила, что Панин во время гастролей вел себя неподобающим образом. Артистка вступила с ним в перепалку, назвав мужчину "помоечником".

Егор МАЛКОВ

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