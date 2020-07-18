Певица долго приходила в себя после того, как покинула коллектив

Бывшая участница группы "Серебро" Полина Фаворская откровенно рассказала, с чем ей пришлось столкнуться, работая под руководством Макса Фадеева. По словам девушки, ей не давали возможности творить.

Несмотря на то, что проект многое дал певице, участие в группе в чем-то стало для нее настоящим испытанием.

"Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения. О творчестве речи не шло", - откровенничает Фаворская.

По словам артистки, руководство лейбла не приветствовало проявление инициативы и заставляло девушек действовать строго в рамках коммерческого плана. Полине такие условия не нравились – она с детства писала песни и надеялась развивать свой талант, пишет Cosmopolitan.

Кроме того, Фаворской не раз приходилось выслушивать критику в адрес своей фигуры. Фадееву казалось, что девушка слишком худая и он настаивал на том, чтобы она поправилась. Это сильно сказалось на самооценке знаменитости и после ухода из группы ей пришлось учиться заново принимать себя.

Ранее Максим Фадеев рассказывал о своих впечатлениях о работе с "Серебром".

