Продюсер откровенно ответил своей поклоннице

Максим Фадеев снова вспомнил болезненный опыт работы с группой "Серебро". Он написал, что воспоминания об этом трио у него мерзкие.

Все началось с того, что одна из подписчиц продюсера в соцсетях попросила вернуть группу "Серебро". Такого ответа от Фадеева девушка точно не ожидала.

"Серебро" не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!", – написал Максим Александрович в своем "Инстаграм".

Это не первый случай, когда продюсер нелестно отзывается о группе. Ранее он рассказал, что вложил всю душу в этот музыкальный коллектив, но в какой-то момент понял, что девушки его используют.

Вокруг этой истории ходило много слухов, в Сети распад группы обсуждали очень долго. Для поклонников "Серебра" такая печальная новость стала настоящим ударом.

Не так давно Елена Темникова, некогда солистка коллектива, заявила, что у Фадеева якобы был роман с одной из участниц группы. По ее рассказам, она несколько раз заставала в номерах отелей Ольгу Серябкину и их музыкального продюсера. Это были достаточно неловкие моменты для всех.

Кстати, на творчестве Фадеева распад коллектива сказался не так уж и плохо. Продюсер не раз отмечал, что теперь может писать песни всем, кому захочет.