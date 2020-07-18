"Зачем это выкладываете?": собравшийся на отдых Николаев вызвал гнев поклонников

"Зачем это выкладываете?": собравшийся на отдых Николаев вызвал гнев поклонников
Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Lookwww.globallookpress.com
Певец арендовал для поездки частный самолет

Любимый миллионами исполнитель Игорь Николаев решил отправиться на отдых со своей семьей. Для этого артист арендовал частный самолет, а фото с борта выложил в "Инстаграм". Подписчики звезды, правда, не обрадовались новому снимку. 

Игорь Николаев решил не раскрывать, куда направляется с женой и дочерью. Однако певица Ирина Салтыкова проговорилась, что артист улетает в отпуск. Она в комментариях пожелала звезде хорошо провести время, а Николаев коротко поблагодарил коллегу по цеху. 

Поклонники исполнителя принялись обсуждать, куда полетел артист с семьей. Кто-то предположил, что конечным пунктом станут США, некоторые с этим не согласились. 

Однако самую бурную реакцию почитателей вызвал тот факт, что певец в принципе решил воспользоваться услугами частного борта и пилота. "Зачем вы это выкладываете?", "Да, хороший у вас самолетик", "Сколько же стоит такой маленький самолетик?", – едко поинтересовались фанаты в социальной сети. Артист оставил резкие высказывания без внимания. 

Ранее "Утро.ру" писало, что Николаев опубликовал милые фото с дочерью. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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