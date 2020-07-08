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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе уже десять лет, несмотря на разницу в возрасте. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Веронику, фотографии с которой музыкант показал в "Инстаграм".
Композитор поздравил подписчиков с Днем любви, семьи и верности и похвастался архивными снимками с молодой женой. На первом кадре в подборке артисты с дочерью позируют для семейной фотосессии. Все трое появились в нарядах нежно-розового цвета. Они улыбаются и выглядят счастливыми.
Также Николаев опубликовал совместные фото с отдыха. На одном из них Проскурякова учит наследницу композитора игре на музыкальном инструменте. Малышка стоит около синтезатора и внимательно смотрит на клавиши.
Подписчики Николаева восхитились милыми снимками и засыпали его, жену и дочку комплиментами, пожелав паре счастья: "Счастливое семейство", "Как вы все похожи!", "Очень красивая пара", "Вы классные!", "Малышка просто прелесть".
Ранее жена оставила Игоря Николаева с ребенком.
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