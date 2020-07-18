Артист уверен, что еще два года шоубизнес не увидит денег

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров заявил после выступления на "Славянском базаре" в Белоруссии, что из-за коронавирусной эпидемии его коллектив вынужден выживать. Артист признает: ситуация складывается весьма тяжелая.

Певец рассказал, что кто-то из его бывших работников устроился на автомойку, кто-то – в колхоз и доставку еды. А в ближайшее время представителям шоу-бизнеса не стоит радоваться: минимум два года артисты не будут иметь крупного заработка, если не считать единичные фестивали и концерты, так как у поклонников нет лишних денег на на посещение развлекательных мероприятий.

Впрочем, уверяет Киркоров, работать на мойке ему не придется: у него есть определенная сумма, на которую он может прожить, не работая.

"За 30 лет стажа у меня появились сбережения, которые я буду тратить", – приводит "Собеседник" заявление артиста.

Во время выступления на минской сцене Киркоров обменялся любезностями с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Позднее артист признался, что получил от главы республики море "теплых слов" и сам испытывает к нему огромное уважение.