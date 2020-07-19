Певцу не понравилось, что в его вокальных способностях усомнились

Прохор Шаляпин выложил на своей странице в "Инстаграм" архивную запись его дуэта с Машей Распутиной. На певца тут же обрушился шквал критики – сравнение с талантом знаменитой исполнительницы оказались не в пользу Прохора. Однако артист не дал себя в обиду и резко ответил злопыхателям.

На видеоролике запечатлено выступление Шаляпина и Распутиной в 2006 году. Артисты исполняют композицию "Роза Чайная".

Под постом некоторые подписчики заявили, что дуэтом эту работу назвать сложно, так как голоса Прохора практически неслышно, тогда как мощный вокал Марии радует слух зрителей.

Прохор Шаляпин не смог пройти мимо и отреагировал на критику. Он объяснил, что для выступления была использована фонограмма.

"Не понимаю сарказма? Это, скорее, глупость",

– ответил артист засомневавшимся в его вокальных способностях злопыхателям.

Недовольных оказалось много, и Шаляпину (настоящее имя которого Андрей Захаренков) пришлось несколько раз повторить, что все дело в фонограмме, которую свели так, как того потребовала Маша Распутина.

"Кто-то его вообще слышит? Маша забила полностью", "Маша затмила Андрея и голосом и всем остальным!", "Он не пел совсем, Мария пела",

– пишут комментаторы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Шаляпина засняли с новой подругой. Певца с молодой девушкой сфотографировали в тот момент, когда они играли в гольф.

