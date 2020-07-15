С кем именно проводил время артист – остается загадкой

Прохор Шаляпин опубликовал в социальной сети фото с молодой девушкой. Пару засняли в тот момент, когда они играли в гольф. На снимке можно рассмотреть только фигуру спутницы певца – она в купальнике стояла спиной к камере и нагнулась вниз – этот момент и поймал фотограф.

Откровенное фото Шаляпина со стройной красоткой его поклонниц взбудоражило. Они гадают, кто же именно отдыхает с бывшим Цымбалюк-Романовской. Кто-то считает, что девушка похожа на Эвелину Бледанс. Также комментаторы не могли не пошутить над тем, что артист начал выбирать себе молодых дам. Сам Прохор заявил, что рядом с ним на фото Лариса Копенкина.

"Бледанс что ли?", "Надоели старушки?", "Ой, да ну, Прош, ты любишь старые трухлявые попки", "А почему не Цымбалюк?", "Ларочка – богиня!!! Береги ее!", – прокомментировали в "Инстаграм" Шаляпина.

Личная жизнь знаменитости полна событиями. После развода с Ларисой Копенкиной, у него начался роман с Анной Калашниковой. Пара даже объявила о пополнение в семье, потом выяснилось, что ребенок и Прохор не являются родственниками.

Следующей пассией стала Виталина Цымбалюк-Романовская. Шаляпин и бывшая жена Джигарханяна показывала свою любовь на всю страну почти год, а потом музыкант резко решил разорвать отношения и укатил в Америку. Там его уже ждала другая дама. Прохор, недавно расставшийся в Виталиной, не скрывал, что отдыхает с состоятельной канадкой.

Позже стало известно, что богатая возлюбленная даже переписала квартиры на артиста. Пара до сих пор вместе и ждет, когда откроются границы между странами, чтобы они смогли увидеться.