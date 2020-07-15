"Надоели старушки": Шаляпина засняли рядом с новой полуголой "подружкой"

"Надоели старушки": Шаляпина засняли рядом с новой полуголой "подружкой"
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
С кем именно проводил время артист – остается загадкой

Прохор Шаляпин опубликовал в социальной сети фото с молодой девушкой. Пару засняли в тот момент, когда они играли в гольф. На снимке можно рассмотреть только фигуру спутницы певца – она в купальнике стояла спиной к камере и нагнулась вниз – этот момент и поймал фотограф.

Откровенное фото Шаляпина со стройной красоткой его поклонниц взбудоражило. Они гадают, кто же именно отдыхает с бывшим Цымбалюк-Романовской. Кто-то считает, что девушка похожа на Эвелину Бледанс. Также комментаторы не могли не пошутить над тем, что артист начал выбирать себе молодых дам. Сам Прохор заявил, что рядом с ним на фото Лариса Копенкина.

"Бледанс что ли?", "Надоели старушки?", "Ой, да ну, Прош, ты любишь старые трухлявые попки", "А почему не Цымбалюк?", "Ларочка – богиня!!! Береги ее!", – прокомментировали в "Инстаграм" Шаляпина.

Личная жизнь знаменитости полна событиями. После развода с Ларисой Копенкиной, у него начался роман с Анной Калашниковой. Пара даже объявила о пополнение в семье, потом выяснилось, что ребенок и Прохор не являются родственниками.

Следующей пассией стала Виталина Цымбалюк-Романовская. Шаляпин и бывшая жена Джигарханяна показывала свою любовь на всю страну почти год, а потом музыкант резко решил разорвать отношения и укатил в Америку. Там его уже ждала другая дама. Прохор, недавно расставшийся в Виталиной, не скрывал, что отдыхает с состоятельной канадкой.

Позже стало известно, что богатая возлюбленная даже переписала квартиры на артиста. Пара до сих пор вместе и ждет, когда откроются границы между странами, чтобы они смогли увидеться. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Отдых в Турции: Москва начала переговоры с Анкарой об открытии границ

Перелеты хотят разрешить

Поваленные деревья и разбитые машины: по России промчалась стихия

Непогода продлится большую часть недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей