Постаревший Шаляпин отказался давать дорогу молодым артистам

Постаревший Шаляпин отказался давать дорогу молодым артистам
Прохор Шаляпин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец предстал перед подписчиками в образе 91-летнего короля эстрады

Прохор Шаляпин удивил поклонников переменами во внешности. В новом видео артист демонстрирует постаревшее, морщинистое лицо и разговаривает хриплым голосом.

Как оказалось, облик бывший Цымбалюк-Романовской изменил специально, чтобы спародировать артистов отечественной эстрады. В видео, опубликованном в "Инстаграм", он предстает в образе 91-летнего короля эстрады.

Шаляпин в ролике в шутку признается, что уже 70 лет снимается во всех программах и получает все возможные награды, а пускать молодых и талантливых певцов на свое место не будет.

"Откровения пожилого артиста, как удержаться на плаву до глубокой старости. Основные правила успеха. Думаю, вы и так догадывались",

– подписал Прохор Шаляпин.

Одной из первых юмористическое видео оценила бывшая супруга музыканта. Лариса Копенкина написала, что певец "уделал" всех артистов и сейчас ему придется несладко из-за критики.

Поклонники артиста оценили юмор и согласились с его мнением о пожилых звездах шоу-бизнеса.

"По лицу не узнала, только по голосу. Здорово получилось, молодец, Прохор, всегда с иронией", "Ха, ну ты бесстрашный", "Обалдеть! Здорово, талантливо и все правда!", "Даже 91-летний прекрасен!" – высказались в Сети.

Ранее "Утро.ру" писало, как Прохор Шаляпин ввязался в скандал между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожим. 

Дарья ПЕТРОВА

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