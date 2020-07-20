Раздетую актрису сняла девятилетняя дочь

Дарья Мороз с дочерью Анной проводят время в псковской деревне. Бывшая жена Константина Богомолова загорала у озера без одежды, когда девочка решила сфотографировать маму. Снимок актриса опубликовала в "Инстаграм".

По ее словам, Анна сказала, что фотографирует так же хорошо, как и ее отец – известный режиссер. "Ну и реально художественно сняла маму", – прокомментировала Дарья снимок, который получился у дочери (орфография м пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях написали, что талант к съемке девочка унаследовала от отца. Подписчики также похвалили и саму звезду сериала "Содержанки":

"Вот это да! Гены пальцем не задавишь", "Фото крутейшее", "Богиня", "Талант".

Анна Богомолова родилась в первый год брака кинозвезд, который распался в 2018 году. Несмотря на разрыв, Константин и Дарья сохранили дружеские отношения, а режиссер даже снял бывшую в своем сериале "Содержанки".

Ранее Дарья Мороз рассказала о трудностях с работой.