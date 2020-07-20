Звезда выбрала необычную позу для фото, потому что "так безопаснее"

Юморист Сергей Дроботенко поделился архивным фото из "Аншлага". На снимке Регина Дубовицкая сидит на коленях у его коллеги, а сам артист нежно придерживает ноги телеведущей. Дроботенко также уточнил, что все женщины любят, когда их носят на руках. Регина Игоревна – исключение. Она всегда якобы предпочитала сидеть на ногах у мужчин.

Редкий снимок "скамейки запасных" театра "Ромэн" юморист опубликовал в своем "Инстаграм". На фото изображен сам Дроботенко, затем идет Николай Лукинский и Гия Гагуа с сидящей на нем Региной Дубовицкой. Таким необычным способом Сергей поздравил одного из своих коллег с юбилеем.

"Кудрявому "брюнету" Коле Лукинскому сегодня 60. Помню, мой первый авторский вклад в копилку передачи "Аншлаг" появился благодаря ему. Это была частушка", – подписал Дроботенко и также поделился частушкой (орфография и пунктуация сохранены).

После этого артист пожелал своему другу "космических высот и новых орбит". Кстати, а вот про телеведущую юморит добавил, что Регина предпочитала сидеть на коленях потому, что так "безопаснее".

К поздравлениям присоединились и подписчики Дроботенко. Они пожелали Лукинскому здоровья, удачи и хорошего настроения. Также фанаты оставили множество одобрительных эмодзи к опубликованному фото.

Напомним, накануне другим редким снимком из "Аншлага" поделился еще один артист. Юрий Гальцев опубликовал селфи с коллегами по цеху, на котором тоже была изображена довольная Регина Дубовицкая.