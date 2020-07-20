"Дима психанул": ведущий "Пусть говорят" выгнал из студии эксперта

"Дима психанул": ведущий "Пусть говорят" выгнал из студии эксперта
Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
Елена Родина уличили звезду в двойных стандартах

Известного ведущего Дмитрия Борисова обвинили в неискренности. По мнению обозревателя фигурного катания Елены Родиной, телезвезда наигранно пытается казаться добрым.

В качестве аргумента своей позиции Елена привела недавний случай. Родина посетила очередные съемки шоу "Пусть говорят". Выпуск был посвящен погибшей недавно молодой блогерше Насте Тропицель. В студию пригласили отца и бабушку скончавшейся на Бали девушки. Родина оказалась на съемках в качестве эксперта потому, что нравится редакторам за "острый язык". Они дали Елене задание – максимально надавить на родственников погибшей Насти.

По задумке команды шоу, обозреватель должна была выставить отца Тропицель в неприятном свете. Мол, он не плачет по дочке, а хочет попиариться на ее смерти. Также у бабушки блогерши Елена должна была поинтересоваться, почему 18-летнюю девушку отпустили одну в другую страну. Как только Родина выполнила поручение и озвучила свой вопрос, на нее обрушился гнев зала. А сам ведущий в итоге выгнал Елену из студии, пишет "Экспресс газета".  

Девушка призналась, что ей обидно за произошедшее даже сейчас. По словам Родиной, она никого не оскорбляла, а просто выполняла задание редакторов. Реакция телеведущего Елену вообще ошарашила. Перед ней после никто не извинился, а лишь написали сообщение, что "Дима психанул". Обозреватель сделала вывод о том, что Борисов на самом деле не за равенство полов. Якобы мужчинам он разрешает громко высказываться, а с женщинами поступает вот таким образом – просто выгоняет. 

Напомним, блог Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали. Трагедия произошла 21 июня. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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